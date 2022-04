Takhle divoce neřádí ani ve Tváři. Sexy zrzka Nesvačilová protančila celý večer v úzkých šatech s rozparkem

Denisa Nesvačilová v sexy šatech Michaela Feuereislová

Ještě na začátku plesu říkala: „Chtěla bych tancovat, ale protože na to nemám vhodné šaty, tak se asi na popůlnoční tanec převléknu do civilu,“ smála se sympatická zrzka.

Ale jak už to někdy bývá, atmosféra plesu ji pohltila natolik, že záhy své rozhodnutí přehodnotila a protančila v úzkých šatech s rozparkem celý večer.

„S Reginou Řandovou jsme to na parketu pořádně rozjely a také jsme hodně zpívaly, jsem pak ráno koukala, co jsem všechno natáčela,“ vyprávěla pobaveně herečka. Trochu ji však mrzelo, že Eva Decastelo šla spát krátce po půlnoci, ale chápala to, vrátila se před pár dny z dovolené a ještě se neaklimatizovala na domovinu.

Denisa Nesvačilová momentálně exceluje v reality show Tvoje tvář má známý hlas, a tak až do poslední chvíle nevěděla, zda na ples dorazí. „Je to strašně náročný, ale zároveň i skvělý. Vždy záleží na tom, co budu dělat, jaké číslo dostanu. Trénujeme klidně i několikrát denně. Každý, kdo tím prošel, vám přizná, že to je jedna z nejtěžších věcí, která se v Česku dá točit. Ale je to boží,“ prozradila Denisa Nesvačilová. ■