Lepší postavu nikdy neměla: Bára Munzarová zhubla osm kilo a oblékla velmi přiléhavé šaty

A jak na to šla? "Nebylo to moc zdravé hubnutí, bylo to hodně stresu a pohybu při zkoušení muzikálu. Je to těžká disciplína pro mladé, takže jsem se musela hecnout a to hubnutí šlo nějak samo. Tak musím ty obtažené šaty rychle unosit, než to zase nažeru zpátky," smála se Munzarová. V premiérovém obsazení nebyla. "Sama jsem o to požádala, je v tom několik rovin. Premiéru jsem si užila jako divák v hledišti a bez trémy," vysvětlila.

Herečka si zahrála i ve videoklipu Lucie Bílé s Janem Bendigem. "Bylo to poprvé, ráda si rozšiřuju své profesní obzory. Jsem mile překvapená, jak krásně to vyšlo," doplnila herečka, kterou čeká ještě derniéra muzikálu Holka nebo kluk v Plzni. "Týden a půl mám ještě narvaný diář posunovanými představeními a pak se to snad už trochu zklidní," uzavřela. ■