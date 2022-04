Po rozvodech s produkční a Miss je zamilovaný do známé moderátorky: Ondřej Brzobohatý se červenal při dotazu na novou lásku

Ondřej Brzobohatý Super.cz

S ním jsme se potkali ve vinařství na Moravě, kde byl na soustředění s účinkujícími z nového muzikálu, který napsal. "Baví mě to, protože muzikanti a umělci obecně se soustřeďují hlavně u vína. Já se takhle soustřeďuju rád, a navíc mě pak napadají inspirující myšlenky," vysvětlil a my jsme žertovali, že to je ještě dobré, protože řada světových kapel se soustřeďovala pod vlivem návykovějších látek. "Já chci, aby mi to ještě dlouho vydrželo, tak proto je to jenom to víno," smál se.

Že by ve svých muzikálech hrál, vylučuje. "Mám takový hendikep, že to píšu docela dost komplikované, texty nejsou jednoduché a já si svoje texty doteď nepamatuju. Musím mít před sebou tablet i na koncertech. V mých písních je strašně moc slov," přiznal.

S herectvím v podstatě skončil, i když občas udělá výjimku. "Není to obor, jemuž bych se věnoval. To je muzika. I když jsem nakonec šel do jednoho nádherného seriálu, do Ivety. Je to krásně udělané a je tam fantastický scénář," uvedl.

A jak tráví čas, když netvoří? "Čtu, co bych mohl dělat dál, a hledám témata na další muzikály. Vařím. Nebo jezdím všude možně po světě, když už to teď zase jde. Ale zase jsem toho tolik neprocestoval. Většinou jezdím na místa, která mám ověřená. Nejúžasnější je pro mě Toskánsko," doporučuje.

Při rozhovoru jsme s vrátili k jeho nedávnému rozvodu s Taťánou Kuchařovou. Jak se chystá do další etapy svého života včetně nové lásky? "Na úvod bych chtěl říct, že tohle téma je teď velice křehké. Velmi nerad bych o něm mluvil. Moje povaha mi velí nechat si to pro sebe a mlčet, eventuelně to řešit čistě v soukromí," řekl Super.cz.

"I z předchozí zkušenosti z minulých časů vlastně už o svém soukromí nějak extra mluvit nechci," vysvětloval s ohledem na to, že se rozvedl už podruhé. "Je pravda, že na tu otázku reaguju s úsměvem, ale upřímně mě to mrzí," krčil rameny. A ta nová láska, tedy moderátorka Daniela Písařovicová (43)? "Zkrátka o svém soukromí na veřejnosti mluvit nechci. Takže se jen tak jemně zardím," začervenal se opravdu pořádně Brzobohatý, jak je ostatně vidět v našem videu. ■