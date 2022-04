Eva Decastelo se zranila. Moderátorka je odkázaná na berle

Eva Decastelo Michaela Feuereislová

Eva Decastelo (43) je odkázaná na berle. Nešťastně došlápla při procházce s dětmi v centru Prahy a skončila v nemocnici. Naštěstí se neprokázala zlomenina. "Mám těžký výron, zlomené to naštěstí není, ale bolí to jako čert, o otoku ani nemluvím," řekla Super.cz Decastelo.

Moderátorka a herečka dnes i s výronem bohužel musí zvládnout divadelní představení. "Nemám alternaci a nechci nechat zbytek herců ve štychu. Sice nevím, jak, ale prostě to dám," říká s úsměvem.

Protože se blíží letní plavková sezóna, chystala se na sobě zase pořádně zapracovat. "To je taková smůla, že zase nemůžu cvičit. To mě tak mrzí. A teď na to mám konečně papír, že se hýbat nemůžu," dodala se smíchem Decastelo. ■