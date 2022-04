Šílené útoky na sexy houslistku, která je v 46 letech těhotná. „Budeš mít mrzáka,“ nadávají jí sprostě

Markéta Muzikářová Herminapress

Muzikářová je ve třetím trimestru a je šťastná, že má všechny testy ukázkové. "Končím 6. měsíc, všechny genetické testy máme v pořádku," řekla Super.cz.

Velmi ji ale trápí, čemu musí čelit. "Ano, jsem na prahu padesátky, ale co je komu do toho! Vůbec jsem netušila, co si lidi pod rouškou anonymity dovolí člověku napsat… Pravda, na podivné reakce a zprávy na Facebooku od neznámých lidí jsem už zvyklá. Ale že si někdo na moji zprávu, že čekám miminko, anonymně najde můj e-mail a dá si tu práci mi napsat, že jsem stará a ať někam zalezu a nerodím děti, že porodím mrzáka a další nepublikovatelné nadávky, to mi hlava nebere," říká smutně Markéta.

"Že to někdo píše ženské, která čeká nový život. To se mám jako nějak obhajovat? Respektive kde se v člověku bere tolik zloby? Že mi chce kazit ty nejkrásnější chvíle, co zrovna prožívám. A přitom se klepu, aby to dopadlo," říká smutně houslistka, která už je maminkou syna Nicolase a dcery Victorie.

Rodit děti je podle ní ta nejpřirozenější věc. "Necítím se stará a nevidím důvod, proč bych to teda neměla zvládnout, i když je mi už 46," dodala Muzikářová. ■