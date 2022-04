Aleš Háma má drsný koníček: Od rybaření se dostal k lovu. Zvěř zpracuje tak, že zbydou jen kosti

Aleš Háma Michaela Feuereislová



Stejně jako u golfu, tak ani u lovu podle něj prý neexistuje špatné počasí. "Manželka si kolikrát klepe na hlavu, že přece zvěř, když je tak hnusně, je také zalezlá v úkrytu. Často je to pravda, ale zvěř se musí jít napást, takže stojí za to vyjít i ve velmi odporném počasí," směje se moderátor.



Z lovu ovšem nemá jen příjemné zážitky. "Kupříkladu letos na naháňce popolezl kňour a nebyl to moc příjemný pocit. Naštěstí se to obešlo bez zranění. A na Slovensku ve Velké Fatře to bylo každodenní setkání s medvědem. Byl jsem tam dva roky po sobě a v tom posledním roce jsem za pět dní čtyřikrát potkal medvěda. To je taky poměrně napínavé setkání," vyprávěl.



A protože je Aleš velký gurmet a výborný kuchař, ulovenou zvěř také sám v kuchyni zpracovává. "Zvěřinu jsem se naučil upravovat na více způsobů. Spíše s ní pracovat jako s normálním masem, ne s něčím vzácnějším a výjimečným. Když si ulovím kus, je pro mě nejpodstatnější, aby byl zpracovaný opravdu celý, jak se říká od větrníku až po ocásek, jde-li o vysokou nebo spárkatou zvěř. Mně z ní zbyde opravdu hromádka bílých kostí, protože je všechny vyvařím a maso oberu do paštik. Vývar svařuji na demi glace, abych měl potom ke steakům na omáčky. Pro mě je to velká zábava. Ale musím na to mít čas," popsal. ■