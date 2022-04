Muzikálová hvězda má 8 měsíců po porodu dcery 25 kilo dole. Takhle teď vypadá

Elis Ochmanová Michaela Feuereislová

"Konečně jsem se vešla do svého kostýmu bez vsadky. Nejsem jako některé mé superkolegyně, co po porodu měly snad ještě méně kilo než před těhotenstvím. Jsem normální baba, co ráda papá. Jsem ale šťastná, že jsem to dokázala," řekla Super.cz Elis.

A prozradila osvědčený recept. "Stačí trošku zamakat, nesedět na zadku, stojí to za to. Ještě mě pár kilo chybí, ale to se už zvládne. Víc jak 25 kilo je dole. Mám strašnou radost, že konečně dopnu kostým," upřesnila s tím, že jediný muzikál, na který se stále necítí, je Kvítek Mandragory v divadle Broadway.

"Nechce se mi ukazovat tělo ve spodním prádle. Na Kvítek Mandrgory to zatím nevidím," uzavřela. ■