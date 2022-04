Hvězda první SuperStar se vrací písní k filmu i novou deskou: Duet nazpíval s Luckou Vondráčkovou i Annou Kadeřávkovou

Julián Záhorovský – Chci, abys věděla, kdo opravdu jsem Super.cz

Píseň Chci, abys věděla, kdo opravdu jsem Julian napsal přímo pro film v hlavních rolích s Jiřím Langmajerem, Markem Taclíkem a Annou Polívkovou. „Píseň je složená teď přesně rok. Tenkrát jsem ležel doma s covidem, čuměl do stropu a nemohl nikam. Najednou mi napal Ruda, zda nechci něco zkusit napsat do filmu. Dva dny jsem to skládal. Pomalou, rychlou a zase pomalou, a další tři dny se bál to režisérovi poslat. Moc mi na tom záleželo, aby se mu to líbilo," řekl Super.cz Julián.

"Jednu šanci jsem od něj v roce 2019 podcenil a moji písničku si do svého předchozího filmu Bábovky nevybral. Když si rok předtím vybral moje Skrytý city do nejnavštěvovanějšího českého filmu roku Po čem muži touží, myslel jsem, že už to půjde snadno, ale přes Rudu neprojde jen tak něco. Dokáže ze mě vymáčknout víc a ta spolupráce s ním se mi moc líbí. Snad spolu někdy završíme hattrick, ještě třetí společný filmový song," přeje si.

Nebojme se být veselí je Juliánovo první zcela autorské album z dosavadních čtyř studiových, která má na svém kontě. V duetech s Julianem zpívají herečka Anna Kadeřávková (24), Mirka Miškechová a Lucie Vondráčková (42). Společná píseň Umřu s tebou s Vondráčkovou je jediným starším kouskem. Vyšla ještě před pandemií. Dalších sedm písní složil Záhorovský během covidového období.

Duetem s Annou Kadeřávkovou splnil mladé herečce její sen. „S Annou se známe několik let. Asi před 3 lety se přišla podívat na jeden můj koncert a mezi řečí prohodila, že by si někdy chtěla nazpívat písničku. No a teď když jsem nahrával novou desku jsme se potkali a je z toho píseň Hádky,“ prozradil Julián. ■