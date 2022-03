Co by na to řekla módní policie? Moderátorka Laďka Něrgešová si na Farmáře vybírá outfity sama. Tohle jsou některé z nich

Laďka Něrgešová FTV Prima

K jejímu působení v show Farmář hledá ženu už neodmyslitelně patří country outfity. A k překvapení všech si je moderátorka vybírá sama. „Už od první série si oblečení, boty a vlastně celý styling dělám sama. Tak nějak to přirozeně vzniklo a musím říci, že jsem si to oblíbila,“ říká Laďka Něrgešová.

Country styl sice není to, v čem by se cítila dobře v běžném životě, ale některé kousky vynáší pravidelně. „Některé věci a doplňky se dají kombinovat i se stylem mým. Není to ale úplně jednoduché vybrat, jelikož to, co třeba vypadá dobře na ulici, pak třeba plně nefunguje na kameru. Ale už jsem se to naučila a pokaždé přibližně vím, co hledám,“ vysvětluje moderátorka.

Přesto se najde jeden doplněk, který v reality show nosí pravidelně, ale běžně by ho nevystála. „Experimentům se nebráním, ovšem kovbojské klobouky vážně nejsou něco, co bych dokázala nosit i mimo natáčení.“

V letošní premiérové řadě, která startuje již 3. dubna na stanici Prima Show a o den později na Primě, se představí čtyři farmáři a jedna farmářka, kteří hledají svou spřízněnou duši.

V galerii se podívejte na outfity, které si moderátorka připravila. ■