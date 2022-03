Napadlo by vás, že před rokem rodila? Zorka Hejdová vystavila své tělo v plavkách

Zorka Hejdová Foto: archiv Z. Hejdové

Bude to rok, co se moderátorka Zorka Hejdová (31) stala maminkou. Loni 8. dubna přivedla na svět prvorozeného syna Nikolase. Brzy po porodu se dostala zpět do formy a může se chlubit figurou dokonce lepší než před těhotenstvím.

Zorka odcestovala na pár dní do Rakouska, kde se rozmazluje ve wellness. Čas tráví nejen na zasněžených kopcích, ale i u bazénu, kde předvedla svou figuru v plavkách.

„Šlo to neuvěřitelně rychle. Sama jsem byla překvapená. Kojení je masakr a také jsem kvůli malému začala držet speciální bezmléčnou dietu. A to najednou člověk zjistí, co všechno nemůže, a jde to úplně samo,“ svěřila se Super.cz Zorka, kterou do formy dostalo běháním kolem synka, to je prý totiž nejlepší fitko. ■