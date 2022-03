Tašku do porodnice už raději vozí v autě: Těhotná partnerka Vaška Noida Bárty se pochlubila zásnubním prstenem

Václav Noid Bárta se snoubenkou Eliškou Grabcovou Super.cz

Pár jsme potkali na natáčení zábavné show televize Prima Můj muž to dokáže. Zatímco Eliška ještě přibírá, Noid už začal hubnout, dole má tři a půl kila. "Je to taková křivka, kdy jsem přibral s ní, ale už za měsíc bude mít o deset nebo dvanáct kilo míň, tak abychom se potkali na výchozí váze před těhotenstvím," smál se.

Účinkování v show se Eliška nebála. "Tašku do porodnice mám pořád v autě. Ale bylo mi řečeno, že budu jen sedět za stolem, náročnější úkoly mají muži. A ještě máme čas," vysvětlila. Popovídali jsme si také o tom, jaké úkoly by zpěvákovi šly nejlépe, přičemž jedné její odpovědi jsme se v našem video rozhovoru opravdu nasmáli.

Eliška nám také na kameru ukázala zásnubní prsten, kterým ji Noid požádal o ruku. "Já jsem pro tradiční rodinu, tak jak má být, se vším všudy. Kvůli tomu, že mi to párkrát nevyšlo, to přece nevzdám. Eliška by jediná nebyla Bártová a to je hrozné," řekl k tomu zpěvák.

"Bylo to od něj hezké. Říkala jsem si, že třeba za pět let. Přece jen dohnat muže k oltáři je těžké. A zvlášť potřetí už je to hodně složité. Na svatbu se těšíme, bude to hezké," doplnila ještě Eliška. ■