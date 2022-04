Daniela Písařovicová září a říká, že je spokojená: Takhle moderátorka reagovala na otázku ohledně nové lásky

Daniela Písařovicová Super.cz

Už je to rok, co Daniela Písařovicová (43) udělala jedno ze zásadních rozhodnutí a po několika letech změnila zaměstnání. Vypadá velmi spokojeně a zdá se, že nejen v profesním životě.

„Doufám, že to nevyzní nepatřičně, ale mně se vlastně daří dobře. Je mi strašně líto, co se děje na východ od nás, doufám, že to bude mít brzké řešení, pořád ještě myslím pozitivně.

V práci jsem spokojená a vlastně celkově taky, takže si nemůžu na nic stěžovat,“ svěřila nyní Super.cz.

V ateliérech Primy, kde právě natáčela pořad Inkognito, se šuškalo, že by za její spokojeností mohla být i nová láska. To nám moderátorka nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. „Znovu opakuji, že jsem spokojená,“ usmívala se. V té době už patrně randila s hercem a muzikantem Ondřejem Gregorem Brzobohatým, vedle kterého se nyní objeví také na televizních obrazovkách ve zmíněném zábavním pořadu.

Po odchodu z České televize zakotvila v DVTV a říká, že pracovní náplň je to do jisté míry pořád stejná. Spokojení jsou dle všeho i fanoušci, diváci a čtenáři. „Mám veskrze pozitivní reakce ve své sociální bublině. Co se týká dalších diskuzí pod jednotlivými rozhovory, tak tam se od jisté doby nedívám, je mi lépe na duši,“ říká moderátorka.

Negativní komentáře se naučila házet za hlavu. „Připouštět si veškerou kritiku, to bych možná nedělala nic jiného, než brečela od rána do večera, a to se mi nechce.“

Netají se tím, že ji kritika a nenávistné zprávy občas tak zabolely, že došlo i na slzy. „Já se dokážu rozhodit i sama, na to nepotřebuju kritiku,“ říká se smíchem. „Já rozbrečím sama sebe, protože mám pocit, že jsem na sebe občas strašně přísná a neodpouštím si chyby, kterých jsem se dopustila. Nejsme stroje, s tím se učím teď pracovat, je to můj úkol číslo jedna,“ dodává odhodlaně s úsměvem. ■