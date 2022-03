Potetovaná rapperka odhalila vypracované bříško ve dvoudílném modelu. Chtěla se podobat hadovi

Symbolem večera i filmu byl had. Proto rapperka volila zelenou barvu šatů. Foto: Bulgari

Sharlota respektovala dress code cocktail chic a oblékla sametové šaty složené z pouzdrové sukně, crop topu a rukavic. Model si na rozdíl od mnoha přítomných dam nepořídila u renomovaného návrháře, ale sáhla po konfekci. „Tentokrát jsem šaty ani neupravovala, jak je mým zvykem. Při pomyšlení na film Serpentine jsem měla v hlavě symbol hada. Vybavila se mi lahvově zelená hadí barva. Model jsem ladila do této barvy a materiálu,“ komentovala svůj model Sharlota.

Svou přítomnost využila Sharlota k tomu, aby na chvíli zapomněla na smutek související s válečnou agresí na Ukrajině. „Na člověka to padá. Před třemi lety se nám změnil život kvůli covidu. Změny v našich životech pokračují. Jakmile se zklidnila korona, přišla válka na Ukrajině. Na jednu stranu to semklo Čechy, na druhou stranu se objevují sekundární účinky této věci, kdy se názory lidí rozdělují,“ popisuje své pocity rapperka, která aktuální situaci sleduje, zároveň si ale udržuje od negativních zpráv odstup. Pečlivě si rozmýšlí, než se podělí o nějaký názor na sociálních sítích. „Měla jsem to jasně nastavené. Kdykoli přijde nějaká taková větší věc, tak se stáhnu ze sociálních sítí a řeším si to sama v sobě. Důležité je pro mě si udělat vlastní názor, pomáhat v soukromí, fungovat v reálném světě. Nemám potřebu zabřednout do sociálních sítí, kde se objevují stovky názorů.“

Sama se snaží pomáhat potřebným v tichosti. „Jakýkoli člověk může snadno pomoct. Třeba pomocí účtu Člověk v tísni. I já jsem se soustředila na peněžní pomoc, což si myslím, že je nejvhodnější,“ říká Sharlota Frantinová. ■