V tomhle kostýmu byste ji těžko poznali: Půvabná zpěvačka se pochlubila 9měsíční dcerou

Veronika Zelníčková Foto: Super.cz/Herminapress

V kostýmu pirátky, ve kterém se na jevišti objeví, by ale jinak půvabnou zpěvačku poznal jen málokdo. „Vzpomínám, když jsem byla na základní škole, tak jsem hrála v Semaforu kluka v muzikálu Bílý motýl. Zkoušení své role Mečakudly v připravovaném muzikálu Ostrov pokladů si moc užívám, už se těším na první diváky a reakce. Je to krásný pohádkový příběh s pěknou muzikou a skvělými texty,“ sdělila Veronika Krejzová, která dorazila do divadla i s dcerkou.

„Malá Amelie se mnou do divadla normálně nechodí, je ještě dost malá, a jak se říká „děti do divadla nepatří“, takže během zkoušení hlídají malou převážně babičky,“ řekla nám Veronika s tím, že tentokrát udělala výjimku. „Ale na focení jsem hlídání neměla, takže mě do divadla doprovodila. Nechtěla jsem to lámat přes koleno kvůli hodinovému focení. A o hlídání rozhodně nebyla nouze. Má strašně ráda lidi, takže si to užila. Popravdě jsem se bála, že v tomhle kostýmu bude ze mne mít strach. Ale bylo jí to ve finále úplně jedno. Byla ve svém živlu, a to je hlavní,“ dodala závěrem Veronika. V roli Mečakudly se bude alternovat se svojí kolegyní z Divadla Broadway Pavlínou Ďuriačovou. Premiéra muzikálu se uskuteční 27. 3. v Divadle Broadway. ■