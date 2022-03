Není divu, že českým herečkám bere práci. Vica Kerekes předvedla svou tajemnou svůdnost a sex-appeal

Vica na pár hodin v Česku Foto: archiv Botanická zahrada Praha, Michaela Feuereislová

Po delší době se ve společnosti objevila krásná herečka Vica Kerekes (40). Maďarsko-slovenská herečka, která je díky své tajemné kráse a sex-appealu velmi často obsazovaná do českých filmů, se zúčastnila zahájení výstavy orchidejí s názvem Orchideje šesti světadílů v pražské botanické zahradě.

„Je to pro mě čest, že jsem měla možnost akci podpořit. V této době je to jedna z pozitivních a krásných věcí, kterou člověk může podpořit. Do přírody totiž vyrazíte proto, abyste našli vzpruhu v této těžké době,“ svěřila se Super.cz herečka.

Na rozdíl od další přítomné kolegyně Kláry Issové, která je zkušenou pěstitelkou a majitelkou zahrady v zahrádkářské kolonii, maďarská kráska neoplývá pěstitelským umem. „Miluji květiny. Zatím se jim u mě ale příliš nedaří. Nejsem si jistá, jestli mi neumře i květina, kterou jsem dostala,“ komentovala Vica Kerekes orchidej, kterou dostala jako dar. ■