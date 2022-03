Slavný autor hororů své fotky nesdílí: Teď udělal výjimku na podporu Ukrajiny

Stephen King Profimedia.cz

Své stanovisko dal King najevo už několikrát. Poté, co ruská vojska vpadla na Ukrajinu, napsal, že většina z nás se správnému chování naučila už v dětském věku na hřišti. „Nestojíte opodál, když větší dítě tluče malé. Možná dostanete ránu dvě, když se toho většího pokusíte zastavit, ale je to správná věc,“ vyzval k pomoci.

V následně uveřejněném tweetu Putina označil za idiota. „Poprvé za svou dlouhou a neslavnou kariéru Putin vypadá jako idiot. To pro něj musí být šok,“ napsal.

K situaci se vyjadřují slavné osobnosti z celého světa s výzvou k pomoci Putinem sužované Ukrajině.

„Jakou cenu musí obyčejní lidé zaplatit za noční můru, šílenství a brutalitu invaze a válčení? Nebo je to jen propracovaný podvod? Zastrašovací taktika? Výhrůžka?“ ptala se Annie Lennox. „Kéž by světoví lídři přestali klopýtat o svou moc a mysleli na to, kdo je válkou skutečně zasažen (občané), kromě toho, že je celý svět v krizi,“ vyzvala zpěvačka Cardi B.

Boje zde zuří od ranních hodin 24. února, Ukrajinci svá území statečně brání. Po celém světě vznikají sbírky na pomoc válečným uprchlíkům. Přispět lze například přes UNICEF či Člověka v tísni.

Aktuální dění z Ukrajiny sledujte zde. ■