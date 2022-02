Nejkulatější česká zpěvačka na sobě po porodu maká: Na koncert vyrazila v krajkových mini šatech

Pavlína Ďuriačová Super.cz

„Už 14 dní před koncertem jsem básnila o tom, jak se těším, že si zase nahodím ksicht a obleču se a nandám štekle. Já se oblékám vždy sama, protože nějak vím, co k té mé korpulentní postavě jde,“ svěřila se nám zpěvačka, která na sobě před tím, než se stala maminkou, hodně zamakala a zhubla 62 kilogramů.

Na vysněné váze už začala opět tvrdě dřít. „Mám hubnoucí období neustále. Teď jsem tři neděle držela nízkosacharidovou stravu, do té doby, než byla oslava prvních narozenin mého syna Adámka. Ten dvoupatrový jsem nemohla neochutnat. Už mám zase nastaveno, že do toho jdu znovu. Musím si tu váhu udržet, jde to po porodu dolů těžko, ale jde to. Mám to v hlavě nastavené tak, že musím, už se nikdy nechci vrátit do těch let, kde jsem byla,“ dodala zpěvačka. ■