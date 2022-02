O vítězství ve Tváři se utká herecká hvězda i začínající zpěvačka. Známe všechny účastníky: Tady jsou!

Nikita Machytková TV Nova

Zatímco Machytková se těší na výzvy, které ji čekají, Kopta neskrývá obavu. Respekt má především z anglických textů.

„Podle mě to bude na celé věci to nejtěžší, a to myslím upřímně a bez přehánění. Tím, jak nevím, o čem zpívám, tak mi ty věty na sebe nenavazují,“ svěřil Kopta.

V čem si naopak důvěřuje, je komická stránka věci. „Já nemám problém se shodit, udělat ze sebe šaška, takže doufám, že sem přicházím jako zpestření pro diváky, které je má pobavit, a nikoliv je uhranout nějakým úžasným pěveckým, případně tanečním výkonem.“

Show na obrazovkách televize Nova startuje 27. února. ■