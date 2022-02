Valentýn Andrey Pomeje? Bujný dekolt vystavila v saku a sexy krajkové podprsence!

Andrea Pomeje Michaela Feuereislová

"Já jsem měla vždycky Valentýn zařazený jako americký svátek a odmítala jsem ho jakkoliv slavit. Upřednostňovala jsem spíše ten náš májový. Ale v dnešní době už to vnímám trochu jinak, zvykla jsem si na to, že jsou srdíčka všude, kam se podívám, a vlastně je to hezký! Láska by se měla slavit pořád," řekla Super.cz Pomeje.

"S přítelem si dáme nějakou dobrou večeři. Dáváme si malé drobnosti a uděláme si romantiku," dodala sexy dýdžejka.