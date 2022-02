Nikdo nečekal, že tomuhle páru z Love Islandu to vyjde! Zrzek Vilda se stěhuje za sexy Nikol do Prahy

Nikol Treterová Super.cz

"Pouto je mezi námi stále silnější. Bez těch kamer je to mnohem hezčí. Nečekala jsem to," řekla Super.cz Nikol a přiznala i posun vztahu. "Vilda je v Olomouci, já jsem v Praze, ale v květnu bude společné bydlení. Vilda se stěhuje za mnou. Vyhrála jsem. Vilda přesouvá své pracovní aktivity do Prahy," říká šťastná bývalá modelka.

Nikol není v šoubyznysu úplným nováčkem. Pracovala jako modelka a také chodila před reality show se zpěvákem Adamem Mišíkem. "Nešla jsem do Love Islandu kvůli zviditelnění, ale kvůli zkušenosti a chtěla jsem najít pravou lásku. Modelingu se již nevěnuji. S maminkou jsme otevřely obchod na Černém mostě a také se věnuju sociálním sítím," dodala Treterová. ■