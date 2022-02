Pozvi moje bývalé holky, navrhl Jágr. Libor Bouček odtajnil zákulisí narozeninového speciálu s legendárním hokejistou

Libor Bouček Super.cz

„Myslím si, že je to člověk, který naši zemi proslavil jako málokdo. Zaslouží si ne jeden, ale spoustu pořadů,“ svěřil Super.cz.

Speciální díl věnovaný legendárnímu hokejistovi, který Prima uvede 11. února, bude ozvláštněn také skladbou hostů. Jaromírův soutěžní tým se bude skládat z jeho bývalých partnerek Ivy Kubelkové (44) a Inny Puhajkové (35).

„Když jsme spolu seděli, tak jsem se ho zeptal, koho by si tam tak představoval. Nevím, jestli v nadsázce, ale řekl: Pozvi moje bývalé holky,“ překvapil Bouček, který s úsměvem potvrdil, že se dámy nenechaly dlouho přemlouvat. „Když zavolá Jaromír, tak se moc dlouho neváhá, to se odmítnout nedá,“ řekl.

Letošní premiérová řada Máme rádi Česko přinese i další mnohá překvapení. Libor Bouček si například poprvé pozval do pořadu svou krásnou manželku a maminku syna Alberta Gabrielu Boučkovou. Přiznal, že byl během natáčení strašně nervózní, což nepřehlédli ani kolegové.

„Zpěvačka Sára Milfajtová říkala: Tak jsem konečně viděla člověka, a ne robota. Ptal jsem se, jak to myslí a ona: No, začal ses plést, zrudnul jsi a měl červené uši. Byl jsem strašně nervózní, i proto, aby se (manželka) cítila co nejlíp,“ dodal moderátor. ■