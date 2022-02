Noidova Eliška v 7. měsíci těhotenství. Půvabná tanečnice ukázala odhalený dekolt i obří bříško v elastických šatech

Noid s partnerkou Eliškou Michaela Feuereislová

"Je to změna. Už jsem ani nevěděla po té covidové době, jaké to je se takhle upravit. Těžko jsem hledala něco společenského, do čeho bych se vešla," řekla Super.cz s úsměvem Eliška, které to v pokročilém stadiu těhotenství neuvěřitelně sluší.

S první dcerou přibrala výrazně víc. "S Elzou jsem měla nahoře třicet kilo, teď je to zatím deset. Je to fajn," dodala na premiéře pohádky Tajemství staré bambitky 2, kde Vašek hraje a také je autorem hudby k filmu. ■