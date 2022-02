Nahá Eva Decastelo! Zhubla 7 kilo a vystavila své největší zbraně

Eva Decastelo Foto: Dalibor Konopáč

"Zhubla jsem sedm a půl kila. Už dva měsíce si to držím a je mi skvěle. Začala jsem cvičit, mám osobního trenéra, chodím dvakrát týdně. A držím si stravu," řekla Super.cz Eva Decastelo. "Ale to neznamená, že mě to začalo bavit," dodala se svým pověstným humorem Decastelo.

"Fotky jsem si nadělila ke sv. Valentýnu, řekla jsem si, že by to mohl mít manžel pěkný alespoň na fotkách," dodala se smíchem Decastelo. ■