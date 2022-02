Kolega Brada Pitta se vrátil do doby natáčení Troje: Poznámkami k vyhlášenému krasavci baví fanoušky

Brad Pitt v roli reka Achilla ve filmu Troja (2004) Profimedia.cz

Herec Brian Cox vzpomínkou na natáčení s Bradem Pittem pobavil fanoušky. Vrátil se do doby vzniku velkofilmu Troja a Pittovi vysekl poklonu. Ne na jeho herectví, i když i to bylo skvělé, nýbrž na vzhled vyhlášeného hollywoodského krasavce.

„Tedy řeknu vám, jsem na ženy, ale pomyslel jsem si: ‚Wow! Bože, tenhle chlap je úchvatný‘,“ přiznal v rozhovoru pro magazín Vanity Fair.

Ve zmíněném filmu si Cox zahrál krále Agamemnóna, zatímco Pitt se objevil v roli Achilla.

Filmový mykénský král zmínil jeden konkrétní moment, v němž ho kolega uchvátil, okamžik, kdy ho uviděl v kostýmu - brnění. „Brad šel a mně spadla brada, protože byl jednoduše překrásný,“ uvedl obdivně.

Také prozradil, že role Agamemnóna byla jediná, za kterou kdy usilovně šel. „Nikdy jsem to nehrotil, vždycky jsem to nechal osudu. Ale věděl jsem, že se obsazuje do této role a byl jsem přesvědčený, že jsem pro ni ten pravý,“ uvedl s tím, že postava prý byla původně nabídnutá Benu Kingsleymu.

Cox je významným britským hercem, jenž se kromě filmového plána prosadil na divadelních prknech. Je členem Royal Shakespeare Company, známý je též ze seriálu Boj o moc. ■