Slováková se za rýpnutí do Myslivcové omluvila, ale vůbec si nepomohla: Takhle to schytala od fanoušků

Dominika Myslivcová a Nela Slováková si veřejně vyřizují účty. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Podnikatelka a vítězka reality show Hotel Paradise Nela Slováková (31) se na sociálních sítích pustila do české Barbie Dominiky Myslivcové (27).

Na její konto utrousila poznámku, že si raději na luxusní kabelky a zboží sama našetří, než aby jako Dominika „trpěla“ v Dubaji. Narážela tak zřejmě na fakt, že Myslivcovou lidé hojně osočují, že poskytuje escort nebo se nechává vydržovat movitými staršími muži.

Myslivcová se později k nařčením vyjádřila dlouhým příspěvkem, ve kterém napsala, že placenou společnici nikdy nedělala, a poslední čtyři roky měla dokonce stálého pětatřicetiletého partnera ze Slovenska, kterým se veřejně nechlubila. Slováková se později za svou rýpavou poznámku omluvila a na profil Myslivcové k fotkám s partnerem napsala:

„Já se za své story omluvila - tobě do soukromé zprávy. Omluvit se umí málokdo. Nicméně můj názor na holky a ženy to všeobecně nezmění. Doba je špatná a bude ještě hůř. Expřítel sympatický, přeji Ti, ať jsi šťastná s kýmkoliv, kdo pro tebe bude správným partnerem, a ať jsou vaše hodnoty jiné a lepší než jen Chanel kabelky. Možná jako tomu bylo s tvým ex, kde jsi ty hodnoty určitě sama cítila, byť vztah bohužel skončil. Všechno dobré, Dominiko.“

Za svůj komentář to ale brněnská podnikatelka od lidí stejně schytala. „Omluvit se a mezi řádky v té omluvě stejně rýpat, tohle umí málokdo, slečno Nelo. Zrovna vy, která nesnesete jakoukoli kritiku,“ pustila se do ní na Instagramu jedna z žen, která míní, že má Slováková nos nahoru a je bez špetky pokory.

„Ona se ještě sama pochválí, že se omluvila. To jsem ještě neviděla,“ nevychází z údivu další ze sledujících. „Nelo, máte hezké tělo, ale tím ta krása končí,“ zaznělo v reakcích.

„Já mám vždy problém v zahraničí, zejména ve Španělsku, vysvětlovat, co že je to vlastně pravá česká závist a nepřejícnost. Vy nejlépe prezentujete fakt, že rádoby luxusní obal ukrývá často shnilý obsah,“ nešetřila Nelu kritikou další žena. ■