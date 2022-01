Klip Dominiky Gottové vzbuzuje lítost, obdiv i zášť: Ozvala se i Gottova fanatická fanynka!

Gabriel Grillotti a Dominika Gottová - Pro Tebe

Řada z nich je do jisté míry povzbudivých. "Hezké. A je to přesně tak. Musíte se spolehnout sama na sebe a věřit, že to dokážete. Nenaučili vás základ - hospodařit. Tak to bude těžké, začít žít život miliónů lidí v tak pokročilém věku. Ale prostě musíte. Táta Vás vidí a jako anděl Vás bude chránit, věřte tomu. Hodně vytrvalosti přeji," vzkazuje Dominice jedna z divaček. "Když už si člověk pořídí děti, ať chtěně nebo omylem, měl by být zodpovědný, někdy nestačí jen peníze, ale zájem a láska. Píseň hezká, ale plná smutku, bolesti a nenaplněných přání," míní další.

Mnozí ale mají pro Slavíkovu nejstarší dceru jen slova zášti. "Dokud žil její táta, tak jí finančně dost pomohl, ale ona to vše promrhala a teď naříká. Co dokázala do těch jejích 50 let? Jak je vidět, nic," myslí si další ze sledujících. "Kdyby se nenechala vláčet bulvárem (pro prachy, předpokládám), tak bych si řekla: Hezké, snaží se vyrovnat se ztrátou milovaného tatínka. Takhle v tom vidím jen další pokus z něčeho vytřískat prachy," nejde ani další z reakcí pro ostrá slova daleko. "Dominika jen parazituje a lituje se. Pořád jak ta malá holčička v tom klipu. Neumí žít vlastní život. Hrozné," padly i tyto věty.

Mnoha se ale píseň líbí. "Dominiko, moc hezký klip i tvoje písnička, líbí se mi mnohem víc než Srdce nehasnou nebo písničky od Ivany," adoruje ji jedna z fanynek. "No, ve srovnání s písní od Ivany k narozeninám Karla je tato o hodně lepší, upřímnější. Jen příště míň sebelítosti. Nechci se jí zastávat, ale i její otec má na jejím postoji k stylu života velký podíl. Od jejího dětství vše zařídil, zaplatil, ona ani její máma neměly žádné starosti," zaznělo vysvětlení Dominičina přístupu k životu.

Pikantní je ovšem to, že se v reakcích na klip objevil i vzkaz pro Dominiku od fanatické fanynky Karla Gotta, Hannelore Uhl. A co jí píše?

"Milá Dominiko, výše uvedené video je nádherné a krásné. Moc za to děkuji. Víš, že tvůj otec Karel je velkou láskou mého života a mezitím vím, že on mne taky miluje. Nejsi sama, protože tvůj milý otec Karel a já jsme vždycky s Tebou a moc Tě milujeme! To je pravda. Samozřejmě doufám, že se jednoho dne setkáme v Praze. Už dneska vím, že jednoho dne v onom světě jsme spolu. Přeji Ti jenom to nejlepší a kdybych Ti mohla pomáhat, samozřejmě s velkou radostí a láskou to udělám. Se srdečnými pozdravy vždycky Tvoje Hannelore." ■