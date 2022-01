Zamilovaná Dara Rolins září štěstím. Podívejte se, jak si s její dcerou rozumí Pavel Nedvěd

Dara Rolins Foto: archiv D. Rolins

Zpěvačku těší i to, že si s Nedvědem rozumí i její dcera Laura (13), kterou má s hudebníkem Matějem Homolou. Jinak by to asi měla ve vztahu mnohem komplikovanější. Pavel Nedvěd byl nedávno v izolaci kvůli covidu. Teď už je ale všechno v pořádku, a tak za ním Dara přiletěla do Itálie i s dcerou. „Na procházce v té nejmilejší společnosti,“ tetelila se zpěvačka blahem u videa, kde její dcera jde zavěšená do jejího milého.

S Pavlem Nedvědem si rozumí i dcera Dary Rolins

Instagram D. Rolins

Rolins nedávno přiznala, že jim jejich vztah komplikuje, jak jsou oba známí. „Být takzvaně na očích, být známý, velmi často vztahy a lásku komplikuje, nepřirozeně ovlivňuje jejich vývoj. Ne roky, ale intenzita, hloubka citu, měří pravý význam vztahu. Někdy za půl roku prožijete víc než za šest. Pravdou je, že absence toho pocitu a možnosti rozhodovat se ve vztahu svobodně, bez asistence publika, je v našem případě pěkně na prd, to přiznávám upřímně a na rovinu,“ prozradila.

Snaží se ale dělat všechno proto, aby to jejich krásný vztah nepoznamenalo. Svou lásku ostatně dlouho drželi v tajnosti. „Jsme šťastní, že se nám povedlo nechat si to tak dlouho pro sebe, a vlastně poprvé v životě prožít ty nejhezčí počátky vztahu jen ve dvou, bez publika a asistence médií," řekla Super.cz před časem. ■