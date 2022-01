Petr Janda (79) se stále udržuje ve formě. Třetí generaci svých dětí chce dovést aspoň k maturitě

Petr Janda si nemůže dovolit stárnout. Super.cz

Naposledy to byl pohřeb zakládajícího člena skupiny Olympic Pavla Chrastiny (✝81). Pár dní předtím se loučil se svým bratrancem, kytaristou, skladatelem a pedagogem Lubošem Andrštem (✝73). Když jsme se Petrem Jandou potkali na vernisáži výstavy "photoArt 2022" výtvarníka Romana Řeháka, která se koná v Obecním domě v Praze, nedal na sobě smutek znát.

„Bylo to bolestivější, když mi umřel bratranec. Ten ještě nebyl tak starý. Pavel Chrastina měl už věk. Po osmdesátce to někomu udeří hned, někomu později. Já to už neprožívám,“ mávl rukou Janda.

Rocker si uvědomuje, že se kácí v jeho lese, jak se říká. Vodou živou je ale pro Jandu jeho o dvě generace mladší manželka Alice a dcerky Anežka (13) a Rozárie (10). „Mám mladou ženu a rodinu. To je pro mě obrovský závazek. Ten nahoře mi dává najevo, aby děti vyrostly s tátou. Mám teď třetí generaci dětí a rád bych je dovedl k maturitě. Pak už to může skončit,“ řekl v rozhovoru pro Super.cz Petr.

Frontman kapely Olympic nemá čas stárnout. Má denně velmi perný program. „Ráno vstávám v půl sedmé, abych odvezl děti do školy. Pak se vrátím domů, udělám si snídani. Třikrát týdně mám tenis. Pohyb a sport až na dřeň jsou podstatné, aby se člověk dobře cítil,“ prozrazuje svůj recept Petr Janda. ■