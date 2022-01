Hvězdný herec ze Zoufalých manželek byl vyhozen ze seriálu kvůli porušení covidových restrikcí

Richard Burgi Profimedia.cz

„Cítím se hrozně,“ uvedl ve svém vyjádření Burgi, který nedodržel dostatečně dlouhou izolaci po pozitivním testu na covid. Ač je doporučené americkým národním institutem pro kontrolu a prevenci nemocí zůstat doma pět dní, pravidla samotného seriálu říkají, že má trvat deset dní.

Poté, co měl herec pozitivní test, zůstal doma v izolaci pět dní, jak mu bylo řečeno lékařem, a pak se po dvou negativních testech vrátil zpátky na natáčení. Zapomněl přitom na 10denní protokol ve smlouvě v seriálu.

„Takže jsem neúmyslně porušil covidová pravidla pořadu. Cítil jsem se kvůli tomu hrozně a stále to tak mám. Moc mě to trápí, ale je to tak, jak to je. Respektuji rozhodnutí seriálu, ať bude jakékoliv. Dělají to nejlepší, co mohou, stejně jako my všichni,“ promluvil na Instagramu v rámci příběhů herec.

„Upřímně přeji tomu gentlemanovi, který přijde hrát Ashlanda, nádherné časy. Bude pracovat se skvělou herečkou a dalšími úžasnými účinkujícími. Je to skvělá show a mně zůstávají jen skvělé vzpomínky a přání všeho dobrého,“ zakončil svou řeč Burgi.

V roli Ashlanda Lockeho fungoval herec od loňského roku a objevil se ve 108 epizodách. Nahradit by ho měl herec Robert Newman. ■