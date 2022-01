Skomírá váš milostný život? 6 sexuálních předsevzetí, která by si měl dát každý pár

Ilustrační foto Profimedia.cz

Britská vztahová expertka Tracey Cox sdílela s Daily Mailem rovnou 6 tipů, které párům pomohou okořenit život. Tady jsou.

1. Vytáhněte paty z ložnice

Je to sice komfortnější, ale občas není na škodu vytáhnout paty přes práh ložnice. Pokud tak nečiníte, může to vašemu sexuálnímu životu zasadit přímo smrtelnou ránu, říká Cox. „Buďte kreativní! Dopřejte si sex na gauči při sledování nějakého peprnějšího filmu. Dělejte to ve sprše nebo si s partnerem dejte koupel. Schody jsou také skvělé místo pro neobvyklé pozice. Nebo si vyskočte na kuchyňskou linku,“ radí koučka.

2. Změňte jednu věc pokaždé, když máte sex

Pokud měníte místa, zkuste toho rovnou změnit víc, a vlastně ani tak nezáleží, co to je. Mozek totiž prý nepotřebuje tolik, aby i jindy běžnou činnost vyhodnotil jako vzrušující. „Pokud to obvykle děláte ráno, změňte čas a milujte se večer - a naopak. Pokud se vždy svlékáte, příště si na sobě nechte pár kousků,“ radí Tracey. Účelem je nespadnout do rutiny, která pro partnery přestane být sexy.

3. Buďte ve svém těle spokojení

To se rozhodně snáz řekne, než dělá, ale stojí to za pozornost. Pokud se člověk cítí dobře a atraktivně, má podle Tracey lepší sex. Ale jak na to? „Mějte víc sexu. Naše podvědomí dostane zprávu, že partner po nás touží, takže nemůžeme být tak hrozní!“ vysvětluje. K tomu nabádá, aby se lidé nesnažili vypadat „jako ze žurnálu“. Objektivizovaná krása nemá se skutečností nic moc společného.

4. Mějte sex častěji, nebo déle

Nejen že se při dostatku sexu budete cítit lépe, má to spoustu dalších fyzických i psychických benefitů. „Je to dobré pro srdce, pleť i oběhový systém. Sblíží vás to, zlepší to náladu a pomůže překonat deprese. Pokud tedy máte sex obvykle 2x týdně, mějte ho 5x. Pokud ho máte jednou měsíčně, začněte na třech stycích během následujících dvou měsíců.“ Pokud jste s frekvencí spokojeni, ale spěcháte při tom, přidejte 10 nebo 15 minut, dodává koučka.

5. Řešte všechny potíže

Žádné nemáte? Gratulujeme! Pokud vás ale přece jen něco napadá, mluvte o tom s partnerem a řešte to - ale nehroťte to, radí Tracey. „Spousta lidí zpanikaří, přestanou poslouchat a zafixují si, že se s nimi partner chce rozejít nebo že jsou v posteli špatní.“ Popovídejte si o tom v klidu a řekněte si, co vás trápí nebo naopak zajímá a chtěli byste vyzkoušet. „To nejlepší, co pro svůj sexuální život můžete udělat, je dát partnerovi najevo, že jste otevření konstruktivní zpětné vazbě a nebudete uražení.“

6. Mějte víc orgasmů

„Existují způsoby, jak mít intenzivnější a častější orgasmy,“ říká Tracey. „Pokud chcete během sexu vyvrcholit vícekrát, změňte způsob stimulace. Pokud jste prvního dosáhli orálním sexem, řekněte partnerovi, ať příště zapojí prsty a napotřetí použijte vibrátor,“ radí koučka.

„Silnější orgasmy pak budete mít, když se soustředíte na vlastní potěšení, místo abyste všechnu pozornost věnovali partnerovi,“ dodává. ■