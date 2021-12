V santovském oblečku odhodila stud: Nejvnadnější Miss Lucie Šlégrová odhalila prsa i zadeček

Lucie Šlégrová jako sexy Santa Video: Instagram Lucie Šlégrové

To, že má Lucie stále dokonalou figuru, můžeme občas vidět ještě i na módních přehlídkách. To, co ukázala ve videu, ale obvykle vídá jen její manžel Jiří Šlégr. Lucka si oblékla model ala Santa Claus, ovšem s pořádným dekoltem a vzadu kus látky úplně chyběl, takže diváci mohou zahlédnout i její zadeček.

"Byla to taková recese k filmu Láska nebeská. A musím říct, že mě příjemně překvapilo, kolik ženských to bralo stejně jako já. Člověk by se neměl brát tak vážně," vysvětlila Lucka Super.cz nápad, jak video vzniklo a zároveň vyjádřila potěšení, že většina jejích sledujících záměr pochopila. ■