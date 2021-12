Bude se vdávat? Rita Ora necelý rok po začátku vztahu rozproudila debaty o zasnoubení se slavným režisérem

Rita Ora a Taika Waititi Profimedia.cz

Zpěvačka se k protinožcům přesunula kvůli natáčení dalšího ročníku The Voice a zároveň tu tráví svátky spolu se svým přítelem Taikou Waititim, se kterým randí od začátku roku.

Podle zdroje z blízkého okolí páru jsou oba velice zamilovaní a Rita očekává, že během svátků dostane prstýnek se žádostí o ruku. „Z toho, co říká, je podle ní Taika ten pravý. Nikdo z jejích přátel by nebyl překvapený, pokud by ji brzy požádal o ruku,“ uvedl zdroj.

Rodiče Rity dali Taikovi své požehnání během jejich nedávného společného pobytu v Londýně.

„Někdo by mohl říct, že je to brzy, ale oni opravdu od začátku vztahu strávili minimum dní jeden bez druhého,“ dodal zdroj. ■