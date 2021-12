Oscarový herec přiznal dávnou lásku ke slavné kolegyni, když seděla přímo vedle něj: Hereččina reakce baví internet

Reese Witherspoon a Matthew McConaughey Profimedia.cz

Matthew McConaughey (52) a Reese Witherspoon (45) propůjčili své hlasy postavičkám animovaného filmu Zpívej 2. Herci se sešli v talk show Ellen DeGeneres, kde se mimo jiné bavili o svých idolech z dob dětství a dospívání. A z Matthewa vypadlo něco, co jeho kolegyně zjevně nečekala.

„Byl jsem tak trochu zblázněný do mladé dámy z filmu V měsíčním svitu, která sedí po mé levici,“ prohlásil McConaughey a Reese doslova spadla čelist.

„Cože?“ divila se a rychle dodala: „Někdo to zapište!“ Herec doplnil, že byl v té době poměrně mladý a herečku podle něj ve filmu jednoduše nešlo nemilovat. V dramatu z roku 1991 hrála Reese jako 14letá.

Bylo vidět, že herečce kolegova slova velmi lichotila. „Tak teď o tom musíme natočit film,“ navrhla okamžitě.

Co se týče jejích idolů, Reese přiznala, že se zamilovala do Vala Kilmera, který ve filmu The Doors ztvárnil Jima Morrisona. Kapelu prý ostatně miluje dodnes.

McConaughey a Witherspoon jsou ve skutečnosti nejen kolegy, ale i dobrými přáteli. Matthew byl dokonce u toho, když se Reese vdávala podruhé. Herečka prozradila, že na její svatbě s Jimem Tothem prý tančil s každou dámou nad 65 let.

Muzikál Zpívej 2, který jde do českých kin 23. prosince, je jejich třetím společným filmovým počinem, ani jednou spolu ale nestáli před kamerou. Hlasy propůjčili postavám i v prvním díle Zpívej a oba si zahráli ve filmu Bahno z Mississippi. Společné scény ve filmu ale neměli. ■