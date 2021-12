Krach manželství Roman Šebrle dlouho tajil. Ještě před 14 dny mluvil o Vánocích s manželkou a cukroví od tchyně

Roman Šebrle Super.cz

Ještě před čtrnácti dny ale Super.cz prozradil, na jaké vánoční dárky si jeho manželka potrpí a na jaké pochoutky se vždycky těší od tchyně. Tomu, že doma vzduchem létají rozvodové papíry nic nenasvědčovalo.

Mimo jiné jsme se ho zeptali, čím svou ženu pod vánočním stromečkem nejvíc potěší. Potrpí si na kosmetiku, výbavu na cvičení nebo pomocníky do kuchyně? „Je spíš na sportovní vybavení, ale kupuju i věci do kuchyně, když je potřeba. Minulý rok jsem třeba koupil nože, tak uvidíme, co letos,“ řekl Super.cz Roman Šebrle, který tak kupoval spíše praktické dary.

Romantické dárečky už si musí přichystat pro svou případnou novou partnerku. O nápadnice nemá Šebrle určitě nouzi. I jako bývalý sportovec se totiž udržuje ve formě.

„Posiluju dvakrát týdně a do toho každý den běhám,“ pochlubil se. Roky každodenní dřiny byly náročné, když pak s desetibojem skončil, dal si na chvíli pauzu. Což se podepsalo nejen na jeho váze, ale i na spokojenosti. „Cítil jsem se špatně a já miluju, když se cítím dobře, když si jdu zahrát fotbal a jsem ve formě. Přibral jsem asi 3-4 kila. Bylo to znát hlavně v tom, že odejdou svaly a naberete tuky, a to je pak vidět,“ říká moderátor zpráv.

V období Vánoc se ale neomezuje a dovolí si zahřešit. Potrpí si na pochoutky od své tchyně. „Nemám rád úplně klasické cukroví, ale mám rád punčové řezy nebo věnečky. Moje tchyně má vlastní cukrárnu, takže to vždycky přiveze ve velkém,“ usmíval se a vůbec nedával najevo, že by snad v jeho rodinných vztazích bylo něco v nepořádku. ■