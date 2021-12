Smutné a nepříjemné. „Božský“ ze Sexu ve městě okomentoval vyhrocený vztah mezi Parker a Cattrall

Tato trojice se v novém sexu ve městě nepotká. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Aktuální natáčení pokračování legendárního Sexu ve městě se musí obejít bez Cattrall, kterou diváci milovali jako náruživou úspěšnou podnikatelku Samanthu. Zato nechybí Parker jako Carrie, Kristin Davis jako Charlotte, Cynthia Nixon jako Miranda, ani „pan božský“ Chris Noth.

Právě ten se v rozhovoru pro britský The Guardian dotkl vztahu mezi Parker a Cattrall. Byl na něj tázán. „Řeknu vám, že opravdu neznám myšlenkové pochody a emoce Kim Cattrall. Co vím, je, že mám velmi blízko k Sarah Jessice a to, jak ji (Cattrall) vykresluje, se skutečnosti ani nepřibližuje,“ zastal se kolegyně.

„Měl jsem ji (Cattrall) rád, myslím, že v tom seriálu byla fantastická, ale lidé jdou z různých důvodů dál. Nevím, jaké byly ty její. Jen bych si přál, aby se celá ta věc nestala, protože to bylo smutné a nepříjemné,“ uvedl herec bez dalšího upřesnění.

Spory mezi herečkami se znovu probíraly poté, co Cattrall zemřel bratr a Parker jí kondolovala. Kim kolegyni drsně odpálkovala: „Nepotřebujeme v tomto tragickém období tvou lásku nebo podporu. Řeknu to na rovinu (pokud jsem tak už neučinila). Ty nejsi má rodina, nejsi moje přítelkyně. Takže ti znovu píšu, abys přestala využívat naši tragédii ve snaze obnovit své lepší já,“ vzkázala jí na sociální síti. ■