Houslový virtuos Pavel Šporcl prozradil, jak u nich probíhají Vánoce: Dcery už se pustily do nákupů s jeho kartou

Pavel Šporcl Super.cz

„Já ještě nenakupuji, ale musím říct, že mám dobrý pocit z mých holek, z dcer, které se na Vánoce neskutečně těší a pořád něco online nakupují. Stále půjčuji svoji kreditní kartu, ne že by to byly velké nákupy, jsou to drobnosti. Ani nevím, co to je, jen vím, kolik to stojí peněz,“ svěřil se Super.cz Pavel s úsměvem.

Doufá také, že mu na kartě po vánočních nákupech něco zůstane. „Samozřejmě mám myšlenky na to, co komu koupit, na Vánoce se všichni těšíme. Doufám, že mi na té kartě něco zbyde, zatím to nejsou žádné velké položky. Ale je pravda, že jak je málo koncertů, tak nejsou samozřejmě ani příjmy, tak musíme být opatrní všichni,“ svěřil se Pavel Šporcl, kterého jsme potkali před jeho vánočním koncertem v Betlémské kapli na Žižkově.

S rodinou pravidelně také doma dodržují nejrůznější vánoční zvyky, které ani letos neopomenou. „Dodržujeme spoustu tradic. Lijeme olovo, krájíme jablíčka, pouštíme skořápky ořechů a Ježíšek by k nám nepřišel bez toho, aniž bychom mu nezazpívali koledy,“ dodal houslista.