Jejich první setkání byl trapas: Anička Slováčková a Marta Jandová k sobě našly cestu ve Tváři. Tohle je výsledek

Anička v doprovodu své kapely vydala na začátku roku debutové album s názvem Aura, a právě na tomto CD je i píseň s názvem Slunečnice, kterou pro ni napsala Patricie Fuxová. Společně se později rozhodly, že by stálo za to udělat z písně duet.

„Slunečnice je pro mě jedna z největších srdcovek z celého alba. Věděly jsme ale téměř hned, že by to měl být duet. Líbila se nám myšlenka rozhovoru dvou lidí – žen. Rozhovor se zkušenější ženou, která své přítelkyni dává rady do života. S Martou nás toho hodně spojuje. Pamatuji si, kdy jsem ji poprvé viděla osobně – to si ona asi nevzpomíná, nebo v to doufám," říká Slováčková.

"Byla zrovna se svou dcerou v drogerii a já jsem vedla horlivě rozhovor s někým na telefonu a moc jsem nešetřila ostřejšíma slovama. Marta se na mě s takovým rozpačitým úsměvem podívala a já celá zrudla,“ vzpomínala se smíchem.

„Později jsme se poznaly v televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Marta mě často vozila pozdě z natáčení domů, jelikož jsme byly skoro sousedky. Moc ráda vzpomínám na naše debaty v autě. Vždycky jsem k ní měla blízko, vážím si jí jako umělce i jako člověka a jsem moc ráda, že píseň nazpívala se mnou. Není totiž obvyklé, že duet spolu nazpívají zrovna dvě zpěvačky,“ dodala.

Ty dvě k písničce natočily i videoklip, na který se můžete podívat. Je prý podle skutečné události. „Přeju si, aby písnička i klip přiměly lidi k úsměvu a zamyšlení. Věřím v to, že co dáš, to se ti vrátí. A ten papírek je toho důkazem,“ uzavírá Slováčková. ■