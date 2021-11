Fanoušek zaplatil modelce plastiku poprsí. Pak jí poděkoval, že mu zachránila manželství

Gwen Singer Profimedia.cz

Když se jednomu z nich svěřila, že si spoří na plastiku poprsí, neváhal jí přispět. Celkem jí v přepočtu poslal 227 580 korun.

„Najednou mi od něj přistálo tisíc dolarů. Potom další a další. V řádu dvou týdnů mi poslal deset táců. A pak už jsem o něm neslyšela, dokud jsem se neukázala s novými silikony. Pak mi napsal, že moc děkuje, že se na to těšil,“ popsala Daily Staru modelka.

O rok a půl později se Gwen ozval znovu a poděkoval jí, že se díky ní zlepšil jeho vztah s manželkou.

„Byl submisivní, poznala jsem to z jeho zpráv, když jsem mu totiž děkovala za peníze, nechtěl to slyšet, místo toho jsem mu měla říkat, aby navalil další. Podělil se o naši korespondenci s manželkou a jí se to líbilo,“ popsala, jak pravděpodobně dotyčný přiznal své ženě, že si přeje, aby byla dominantní.

V létě letošního roku svět obletěla zpráva, že Gwen randí právě s Gavinem Rossdalem, který je o 29 let starší. Modelka tehdy nosila blond vlasy a Rossdalově exmanželce jako by z oka vypadla. ■