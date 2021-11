Vánoce nesnášel kvůli věčně opilému otci: Pomohla mi až moje žena, svěřil zpěvák

Radek Banga Super.cz

Že zrovna on bude někdy zpívat vánoční píseň, a dokonce k ní i natočí videoklip, by sám nikdy nepředpokládal. Kdo četl životopisnou knihu zpěváka Radka Bangy (39) (Ne)pošli to dál, už tuší, o čem je řeč. Nejkrásnější svátky roku mu jako dítěti znechutil otec alkoholik.

"Já Vánoce většinu svého života nesnášel. Do sedmadvaceti let jsem to vůbec neslavil, měl jsem je spojené s tím, jak táta pil. Od patnácti let jsem už sice doma nebydlel, ale měl jsem to takhle propojené," svěřil Radek.

Všechno změnila až jeho manželka. "Když pak přišla Verunka, moje žena, tak se člověk zamiluje. A jak jsem si zamiloval ji, tak jsem si skrze ni zamiloval i ty Vánoce a užívám si každý detail i jako dítě," vyprávěl, že na to konto vznikla i jeho první vánoční píseň Sněhová vločka a videoklip, jehož ukázky můžete vidět i v našem videu. ■