Nejbujnější česká miss je ráda, že třetí dítě stihla před čtyřicítkou: Další vzhledem k věku neplánuje

Lucie Šlégrová vylučuje, že by měla další dítě. Super.cz

O sedmnáctiměsíčního chlapečka se zvládne skvěle postarat manžel. „Můžu se na něj ve všem spolehnout. Zvládá všechny činnosti. Od začátku, když jsme přišli z porodnice, za dvě hodiny přebaloval. Nikdy se ničemu nebránil a postavil se k tomu jako chlap,“ říká modelka, která připouští, že díky láskyplnému přístupu otce se utužuje pouto s dítětem: „Poprvé vidím chlapa, který je v roli otce aktivní. Byla jsem zvyklá, že dva starší byli zvyklí na mě. Pro toho nejmladšího je táta nejdůležitější, chce hlavně k němu. Tatínka zbožňuje.“

Těhotenství i porod syna Rona se rodičům podařilo utajit před veřejností. Další dítě už prý ale neplánují. „Mám doma čtyři chlapy a musím být rozumná i kvůli věku. Do čtyřiceti se mi podařilo porodit. Buďme rádi za to, co máme. S manželem si chceme dítě aktivně užít. I manžel se chce chlapečkovi věnovat z té sportovní stránky a ještě si ho užít, takže další dítě není v plánu,“ říká Lucie Šlégrová. ■