Těhotenství, zásnuby, stavba domu a porod: Markéta Konvičková a její partner šli proti proudu. Co plánují dál?

„My jsme to všechno udělali obráceně. Většinou mají lidé nejdřív svatbu, pak budují zázemí a potom do něj třeba přivedou dítě. My jsme to vzali za druhý konec. Nejdřív jsme počali miminko, pak mě partner požádal o ruku a potom jsme začali dostavovat dům. Vzali jsme to hopem, ale všechno je tak, jak má být. Miminko se naplánovat nedá. Je to pro mě to nejlepší, co mě mohlo potkat.“

V roční Amálce už má Markéta parťačku. „Už to není miminko, které se snažím zabavit. Mám strašně akční dítě. Je ve fázi, kdy se směje, dává mi pusinky, sama se nakrmí. Je to dítě, se kterým je sranda,“ říká s úsměvem.

V době Markétiny nepřítomnosti o holčičku pečuje tatínek nebo babička.

Markétu jsme potkali na psí akci v Praze, kam dorazila se svou čivavou Smiley. Je rodina takhle kompletní, nebo bude další potomek? „Nikdy jsem tyto věci neplánovala. Necháme to otevřené a uvidíme, co přijde. Máme dítě, máme kde bydlet i práci snů. Teď jsem v nejkrásnější životní fázi,“ uzavřela Markéta Konvičková. ■