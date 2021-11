Na nezájem mužů si rozhodně nemůže stěžovat: Zuzana Bubílková prozradila, co jí na sociální sítě posílají

Zuzana Bubílková Michaela Feuereislová

„Já na tohle moc nejsem. Já bych si třeba nikdy nedala ani inzerát do seznamky. To by totiž znamenalo, že přiznávám, že jsem zbyla. A v dnešní době vůbec,“ svěřila se moderátorka, která trávila poslední týden s Jiřím Krampolem ve Schrothových lázních, a to nejen prací, ale i nejrůznějšími procedurami.

„Když vidím, kdo všechno se mi hlásí na sociální sítě, jen zírám. Každý je inženýr, bydlí v exotickém ráji a vydělává šílené prachy. A ty fotky! Jednou se mi stalo, že mi poslal nějaký chlap fotku a já, jak jsem neměla brýle, jsem mu vynadala do sprosťáků. On mi zatím posílal svoji fotku s psíkem,“ řekla se smíchem moderátorka, která si pohodu po boku Jiřího Krampola v Jeseníkách nemohla vynachválit. ■