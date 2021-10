Další rozchod? Před třemi dny Agáta Hanychová opustila Like House a partnera ještě neviděla

Agáta opustila vilu LikeHouse Michaela Feuereislová

Už ve středu modelka Agáta Hanychová (36) opustila reality show Like House, ale svého partnera, podnikatele Jiřího Hellera ještě neviděla. Její první kroky vedly za dětmi a maminkou Veronikou Žilkovou. Na přítele jí prý zatím nezbyl čas. A to je doma už více jak tři dny.

"Oba jsme měli spoustu práce. Nebyl zatím čas. Já se těšila hlavně na děti, za těmi jsem letěla," řekla Super.cz Agáta Hanychová. Víc ale o partnerovi mluvit nechtěla. "Jsem ráda, že jsem zpět u svých dětí, on má nyní své dítě. Zkrátka prostě nebyl čas," dodala k partnerovi.

Rozchod se podle jejích slov ale nekoná. Že by ale zářila zamilovaností, na to to moc nevypadá. "Já bych Jiřího víc neřešila," dodala modelka a influencerka. ■