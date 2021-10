Krásná německá dvojčata přitahují obrovskou pozornost. Od mužů dostávají hodně bizarní nabídky

Inka a Neele spolu velmi často pracují. Profimedia.cz

Modelky Inka a Neele Höperovy z Bavorska se do hledáčku hledačů modelingových talentů dostaly už v dětském věku deseti let. Tehdy jejich matka příležitosti nevyužila, nabídky ale přicházely stále. Teprve když bylo dvojčatům patnáct let, rozhodla se dát modelingu šanci.