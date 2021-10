Útěk z Česka? Hana Gregorová řekla své k odjezdu do Maďarska

Hana Gregorová Super.cz

V posledních měsících jsme Hanu Gregorovou (69) nevídali. Média spekulovala, že se vdova po Radoslavu Brzobohatém natrvalo odstěhovala z Česka a usadila se v maďarské vesničce Rajka nedaleko slovenských hranic. Když jsme se s ní potkali na křtu knihy Dany Makrlíkové, zajímali jsme se o to, jak se věci mají.

„Neměla jsem před čím utíkat. Když bylo všechno zavřené a nebyla práce, tak jsem prostě odjela,“ řekla Super.cz herečka a jedním dechem dodala: „Mám v Rajce malý domeček, který jsem si pořídila před asi osmi lety, jelikož jsem tam hodně točila.“

Nezbavila se ale ani svého bytu na pražském Karlově náměstí. „Předtím jsem občas jezdila na Slovensko, teď to mám naopak, a když mám čas, vracím se do Prahy. Mám tady všechno, zázemí a kamarády. Mám to ráda tady i tam,“ říká.

U našich východních sousedů má Gregorová aktuálně větší pracovní uplatnění. „Od srpna tam točím seriál, mám tam práci,“ vysvětluje v rozhovoru.

Paní Haně v Maďarsku vyhovuje například i blízkost termálních lázní. „Termální lázně jsou úžasné. Měla jsem problémy s kyčlí, nic vážného, ale v termálech teď budu rehabilitovat,“ dodala s úsměvem. ■