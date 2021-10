Tydýt číslo 2? Diváci StarDance Godlu přirovnávají k Pavláskovi: S tancem to nemělo nic společného, prskají

Zdeněk Godla a Tereza Prucková zatančili v prvním kole cha-chu. Česká televize

V 11. řadě StarDance se mezi soutěžícími představil i herec Zdeněk Godla (46), který se do povědomí diváků zapsal rolí Franty ze seriálu Most! Jeho taneční partnerkou se stala krásná zrzka Tereza Prucková, dříve Bufková.

Do úvodního kola vstoupili s cha-chou a herec překvapil zářivě růžovou košilí, ve které byl rozhodně nepřehlédnutelný. Více než tancem, za který si vysloužil nejnižší počet bodů, udělal na porotu dojem svou bezprostředností. Reakce diváků na sebe nenechaly dlouho čekat a někteří kritikou rozhodně nešetřili. Mnohým připomínal na parketu jeho předchůdce, nepříliš pohybově nadaného komika Lukáše Pavláska (43), přezdívaného Tydýta.

„Tak každý ročník tam pro zpestření asi musí být někdo, kdo je tam omylem a mimo. Ale nemusel by odpovídat tak hloupě, no,“ soudí jeden z diváků. „Ajaj, Tydýt č.2? Všem ostatním to šlo, ale toto nemělo s tancem příliš společného,“ přitakal další.

Jiným vadilo Godlovo vyjadřování i to, jakým způsobem odpovídal v rozhovoru Marku Ebenovi (63) a porotě. „Teda, ještě jsem neviděl Marka Ebena v úzkých. Godlovi stačilo 10 vteřin. Pavlásek má konkurenci,“ okomentoval pobaveně fanda. „Odkdy se stání na místě říká tanec? Vůbec tam neměl lézt,“ nešetří herce.

Na druhou stranu si Godla mezi diváky vytvořil i mnoho fandů, kteří kvitují, že je svůj, nemá hvězdné manýry a na nic si nehraje. „Musí také někdo bavit, jinak by ten pořad byl nuda. Pavlásek byl super a tenhle bude taky super. Ať baví až do konce,“ přeje si divačka. „Tanec asi hodnotit nebudu, ale já jsem se pobavila, a teď to nemyslím jako výsměch. A o to jde taky, ne?,“ přidává se další žena.

„Ty hnusný komentáře nejsou potřeba, je to zábava a ne taneční soutěž profesionálů. Snaží se,“ usměrňuje ostatní komentující jeden z fanoušků pořadu. Dokonce zazněla pochvala outfitu: „Bavila jsem se a košilka slušivá.“

Přestože si Zdeněk Godla a sympatická Tereza v prvním kole vysloužili pouhých 16 bodů a skončili na posledním místě v tabulce, v prvním kole soutěž žádný z párů neopouští. V příštím týdnu se mohou diváci těšit na tance quickstep, jive a slowfox. ■