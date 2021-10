Iva Janžurová nemá ráda ceny za celoživotní dílo: Do vázy z Thálie se nevejde ani kytka, postěžovala si

Iva Janžurová Super.cz

Herečku Ivu Janžurovou (80) naplňuje její práce na divadle i ve filmu. Ovšem ceny za celoživotní dílo, i když už jich posbírala požehnaně, moc nemusí. "Na ta přebírání se mi nikdy moc nechce, ale většinou to dobře dopadne," smála se.

Zajímalo nás, co se svými cenami dělá a kde je skladuje. "To záleží na tom, jak ta cena vypadá a kam se vejde. Moc hezká je ta z Febiofestu, tu mám na stabilním místě, ale některé jsou umístěné zatím provizorně. S vázou Thálie jsem počítala na kytky, ale zadní strana je otevřená, takže je mělká. Vešly by se možná pomněnky," konstatovala.

Herečka se těší z toho, že je zpět v divadle, užívá si hlavně představení v divadle Kalich Pusťte mě ven! Stihla ale také natočit film Šnajdr s Miroslavem Krobotem. "Budu točit i na Slovensku, mám rozečtené nějaké komedie. A lákají mě do Studia DVA, což by bylo partnerství s Evou Holubovou (62)," vypočítala. ■