Sportovní zázrak Ester Ledecká exkluzivně o rodinných vztazích: Jak vychází s tátou, známým zpěvákem?

Ester Ledecká Super.cz

Snowboardistka a lyžařka, český sportovní zázrak Ester Ledecká, nemohla chybět na křtu knihy Verše potrhlé, která je dílem jejího táty Janka Ledeckého (59) a bratra Jonáše. "Jsme hodně soudržná rodina a jsem za to ráda, protože už to není tak obvyklé. Je skvělé, že jsme takový tým," řekla Super.cz.

I když už jí je šestadvacet, rodiče ji pořád doprovázejí na závody a ji to těší. "V rodině to máme tak, že se nijak neomezujeme. Naopak se podporujeme a máme se rádi. Jsem ráda, když táta přijde fandit a mamka se mnou všude cestuje. Pro mne je obrovská podpora, že mám rodinu u sebe. Mamka jezdí na všechny závody v Evropě a Janek podle toho, jak má čas, tak za námi dorazí," vyprávěla.

Zarazilo nás, že otce oslovuje křestním jménem. "Říkám mu tak strašně let, ani nevím, jak to vzniklo. Asi, jak jsme byli s bráchou malí a vyrůstali jsme vlastně v divadle, tak ho tam Janku oslovoval každý. Nikdy si nestěžoval a tati mu skoro neříkám," smála se. V našem videu také prozradila, jak táta reaguje na její partnery.

A jak bude Ester trávit následující sezónu, jsme v našem rozhovoru také nemohli vynechat. "Už máme rozvrh závodů, měla by tam být spousta světových pohárů i zimní olympiáda. Začíná nám to na přelomu listopadu a prosince a pak to bude prakticky každý víkend až do března, tak se nudit určitě nebudeme," vypočítala Ester s tím, že opět bude závodit na lyžích i na snowboardu a bude se snažit být nejlepší v obou disciplínách. ■