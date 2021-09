Muzikálové zpěvačky Habera rád vyhazuje v prvním kole! Takhle to seklo jedné z největších koček v SuperStar

Felicita Prokešová Video: Nova TV

"Bála jsem se, to je jasné. Párkrát to tam zaznělo, že jsem muzikálová herečka, takže půjdu brzy domů. Některé kolegyně to slízly ještě ve větším. Nepustili je ani z prvního kola. Ale šla jsem tam s tím, že vím, že to nemají úplně v lásce. Tak snad jsem ty předsudky trošku vyvrátila. Ukázala jsem, že i muzikálové zpěvačky umí zpívat pop. Některé tedy," řekla Super.cz s úsměvem Felicita.

Hraje hlavní ženskou roli v novém muzikálu Robinson Crusoe v Divadle Na Maninách, velké role zpívá v divadlech už několik let. Přesto by své jméno ráda více zviditelnila. "Dlouho jsem odolávala. Letos, protože jsem byla jako všichni dlouho doma, měla jsem čas na přemýšlení a rozhodla jsem se, že to zkusím. SuperStar se měla točit v době lockdownu, kdy jsem se kopala doma do zadnice a nezpívala. Nakonec se to protáhlo a točí se až nyní. Přiznávám, že je nyní fuška to skloubit, protože natáčení se často kryje s divadlem. Snažím se, ale náročné to je," vysvětluje zpěvačka.

Dostane se Felicita do finále? Na to si ještě budeme muset počkat. "Nešla jsem vyhrát, šla jsem si pro zkušenost. A už nyní jsem moc spokojená," dodala zpěvačka, která v prvním kole zpívala píseň You are the reason Caluma Scotta. Felicitu uvidíte na Nově již v neděli večer. ■