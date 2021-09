Za dva měsíce oslaví třetí narozeniny a je bez zubů. Martina Gavriely je synovi musela nechat vytrhat

Martina Gavriely s partnerem Marcusem a synem Foto: Archiv M. Gavriely

"Vina je na mé straně. Jako matka jsem měla číst a zjišťovat. Tím chci říci, že i když mám tři děti, ještě to neznamená, že jsem vševědoucí,“ řekla Super.cz Gavriely.

Její syn, stejně jako ona samotná, nemá rád vodu. „Story začala v Emirátech, když mu bylo 5 měsíců. Byl pouze a jen plně kojený a venku na slunci 60 stupňů, tak jsem mu začala dávat vodu. Odmítal! Byla jsem z toho dost nervózní, tak jsem mu začala ředit 100% džus od známé dětské značky v domnění, že mu dávám to nejlepší, co je. Lahvička stála kilo," vysvětluje.

Jejímu synovi se začal chrup horšit. A to výrazně. "Začala jsem sledovat, že Leemu mizej zoubky. Každé ráno měl o kousek méně! Nechápala jsem, vždy se říkalo, že se to stává ze šťáv. Jak ze šťáv? Přece ty dětské šťávy musí někdo schválit, zda splňují normy," byla překvapená moderátorka.

„Lee je teď bez zubů a jen kvůli tomu, že jeho matka věřila, že je to opravdu 100% džus – a to nejlepší, co mu může na trhu vybrat," dodala smutně Gavriely s tím, že děti by měly pít pouze domácí šťávu bez kyseliny citronové. ■